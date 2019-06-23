Президент Грузии выступила против оттока российских туристов
Анжела Абраменко
05:13, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/7beaf364-955c-11e9-a1d8-fa163e074e61_1024.jpgСаломе ЗурабишвилиФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию. По её словам, натянутые отношения между соседними странами существуют давно, однако, не смотря на это, в закавказскую республику приехало на отдых 1,5 млн россиян.
Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий, — сказала Зурабишвили в интервью Euronews.
Она добавила, что Грузия продолжит движение в сторону Евросоюза, поскольку это её «единственный путь».
Ранее News.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на полёты российской авиации в Грузию. По её словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили, вместо того чтобы выступить с заявлением о гарантиях безопасности в стране, обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение с Тбилиси. Теперь туристический кластер закавказского государства несёт издержки.