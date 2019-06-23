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Начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис заявил о планирующейся экспедиции к группе островов возле Новой Земли. После того как их существование будет подтверждено специалистами, они будут включены в состав России.

Корнис отметил, что участки суши могли стать видимыми после схода ледников в результате глобального потепления. Самый большой из них имеет в длину более 500 м. Экспедиция запланирована на август-сентябрь 2019...