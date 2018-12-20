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Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Видео

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

В столичном Центре международной торговли проходит традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году участниками конференции стало рекордное количество журналистов — 1702 человека.


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