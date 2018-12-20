Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Видео

https://news.ru/storage/news/15b8e2729a63e6fad5890f974e295925/b2917619-18cb-4a70-b350-af00e31c69d2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

В столичном Центре международной торговли проходит традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году участниками конференции стало рекордное количество журналистов — 1702 человека.