Пресс-конференция Путина обойдётся в десятки миллионов

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина будет стоить не менее 60 млн рублей. На неё аккредитовано еще больше представителей СМИ, чем в прошлые годы, однако расходы не станут выше.
Самое большое количество денег из бюджета потратят на техническое оснащение — на свет, звук, синхронный перевод и электронные системы уйдёт 42 млн рублей. Аренда площадки в Центре международной торговли оценивается в 16,2 млн рублей, сообщает издание «Открытые медиа» на основе анализа государственных закупок.
Еда для журналистов стоит в общей сложности 2,4 млн рублей — по 1400 рублей на одного человека.
Пресс-конференция 2017 года обошлась бюджету в сумму порядка 65 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что российский лидер встретится с губернаторами перед Новым годом. Главной темой беседы станет финансирование и поддержка учреждений культуры в регионах.