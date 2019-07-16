Во вторник, 16 июля, стало известно, что в Сибири нашли новый способ стимулирования госслужащих. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин раздал главам районов «мётлы-подгоняйки». Совпадение, но сегодня же премьер РФ Дмитрий Медведев в Туле собрал экспертов, чтобы подговорить о развитии «городской среды». Случилось это, кстати, через шесть дней после того, как президент РФ Владимир Путин призвал правительство перестать принюхиваться.

На совещании вручил главам районов атрибуты чистоты. Мётлы «подметалки-подгоняйки» должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории, — говорится в сообщении мэра Ерёмина в его аккаунте в Instagram.

Однако подтекст в красноярской акции устрашения читается без труда. Для нерадивых чиновников розданные подарки в мгновение ока могут превратиться в те самые «поганые мётлы», которые выметут их самих же с тёплых насиженных мест.

Ни одна страна в мире не может похвастаться качественной «армией чиновников». Везде есть свои административные перегибы, нелогичности и откровенное казнокрадство. Даже в тех государствах, где за коррупцию казнят. Никто при этом не отменял и народную мудрость о том, что хорошо, как обычно, там, где нас нет.

Но россиян, слава Богу, в первую очередь всё же интересуют собственные «слуги народа». Было, безусловно, время, когда наши родители на кухнях с пеной у рта спорили о положении дел в Никарагуа или Мозамбике. А «интернациональная» дружба и помощь занимали в центральных газетах СССР куда больше площади, чем нехватка продовольствия в наших магазинах, отсутствие нормальных дорог или невозможность цивилизованно отдохнуть в качественных гостиницах без «совкового» обслуживания.

К счастью, теперь многое стало по-другому. В первую очередь в самосознании россиян. А вот чиновники (особенно на местах), похоже, не спешат меняться. О себе-любимых они, естественно, быстро позаботились. Выбили дорогие служебные машины, обзавелись уютными квартирами, пополнили собственные счета в банках. И всё за государственный счёт. То есть за счёт налогоплательщиков.

Разговор на эту тему в очередной раз зашёл в июне во время прямой линии с Владимиром Путиным. Трудно не согласится с президентом, который считает, что резкое понижение зарплат приведёт к оттоку квалифицированных кадров из госструктур.

В чём может быть засада: если мы сейчас возьмём и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний, мы просто не найдём достаточно квалифицированных кадров — они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут... В итоге не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития, некому будет их реализовывать. Ведь человек должен получать от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее. Конечно, и от результата своей работы, это само собой разумеющееся, — объяснил президент свою позицию.

Спору нет, уровень квалификации очень важен при определении заработной платы. Но разве квалификация врачей, пожарных, полицейских или учителей менее важна для страны? Если же говорить о соответствии зарплат качеству работы госслужащих, почему ежегодно миллионы россиян во время прямых линий продолжают обращаться именно к Путину, как к единственной инстанции, от которой ждут справедливости, честности и качественного выполнения своих служебных обязанностей?

Сергей Булкин/News.ru

Получается, местные чиновники массово вышли из доверия. Зачем тогда «мётлы-подгоняйки», если чиновники и так работают качественно за свои немалые зарплаты? Почему политики высшего звена регулярно призывают госслужащих проснуться, начать эффективно работать, перестать принюхиваться. Причём такие «подгоняйки» озвучиваются регулярно. А где воз? И ныне там?

К примеру, в июле прошлого года третье лицо в государстве — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — гостила в Чите. Казалось бы, хотя бы к её приезду местные власти могли навести порядок в своём хозяйстве. Отнюдь!

Такого неухоженного неблагоустроенного города я давно не видела. И эта неухоженность во всём. Перед театром раздолбана площадь, перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан... Не надо делать, лишь бы делать, лишь бы галочку поставить! Потому что то, в какой среде люди живут, создаёт настроение, воспитывает вкус, это очень позитивно в целом влияет на любовь к своей малой родине. Это очевидные вещи... Времени на раскачку нет, надо действовать быстро и результативно, — не стала скрывать своего возмущения Матвиенко на совещании с региональной властью и общественностью.

А в прошлую среду, 10 июля, на церемонии обмена подписанными соглашениями о намерениях между кабмином и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений уже президент РФ принялся «будить» чиновников. Причём не местных, а сразу всё правительство.

Это предварительные документы. В нашем случае — совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас. Тем более что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель, — подчеркнул Путин.

Между двумя этими заявлениями расстояние в целый год. А ситуация разве поменялась? И тут явно не в зарплатах дело.

Сегодняшнее совещании в Туле по городской среде дало премьеру очередную прекрасную возможность показать и Кремлю, и народу, что Путина в кабинете министров услышали.

У нас сегодня встреча несколько необычная: это не совещание, но у неё будут последствия, если вы этого захотите... А последствия заключаются в том, что если вы мне что-нибудь интересное расскажете, чего пока у нас нет или что требует специального государственного внимания, вмешательства или регулирования, то мы, естественно, это постараемся сделать, и я подпишу поручения, — начал Медведев тульский «мозговой штурм».

При этом премьер заговорил о том, что власти на местах должны «вооружиться мощным даром предвидения». В качестве примера он привёл ситуацию с парковками.

Мы стоим в преддверии бурного роста использования беспилотного транспорта, использования нетрадиционных форм применения автомобилей, когда автомобиль не находится в твоей собственности, а предоставляется той или иной компанией за плату... Эти вещи должны находиться в зоне комплексного анализа современных архитекторов и, конечно, тех, кто занимается градостроительной политикой в целом, то есть властей, — подчеркнул Медведев.

Должны находиться... Но находятся ли? И речь идёт далеко не только об архитекторах. Совсем не обязательно обладать мощным даром предвидения, чтобы понять, по кому в любом российском городе «плачут» «мётлы-подгоняйки». Дороги, здания, теплотрассы, общественный транспорт, больницы и даже автобусные остановки часто говорят сами за себя!