Не так давно премьер РФ Дмитрий Медведев сожалел о том, что денег нет. Теперь у российского правительства (а заодно и госслужащих на местах) иная проблема — средств много. Настолько много, что не могут качественно освоить их. А, быть может, умеют лишь некачественно. В понедельник, 29 июля, власти Крыма продемонстрировали премьеру, чему они уже точно научились — качественно оправдываться.

В мае 2016 года Медведев гостил в Крыму. В ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии он произнёс фразу, которая тут же стала крылатой: «Денег нет, но вы держитесь». Прошло более трех лет. Медведев снова в Крыму. Деньги явно появились. К слову, Севастополь и Республика Крым участвуют во всех национальных проектах, кроме «Наука». Ну а общий объём финансирования составляет аж 83 миллиарда рублей. В том числе 50 миллиардов — из федерального бюджета.

Но где эти средства? Уже вторая половина года пошла. Казалось бы, трать не хочу. Вкладывай, развивай, облагораживай, радуй народ, улучшая жизнь населения. По словам Медведева, от нацпроектов люди ждут «конкретных результатов»: новых поликлиник, больниц, учреждений культуры, спортплощадок, школ и детских садов. Но не тут-то было! Даже потратить с толком миллиарды местные власти, очевидно, не в состоянии.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (в центре) во время посещения детского сада Образовательного центра

Сразу же хочу обратить внимание на то, в чём, на мой взгляд, основная проблема, это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым, — с досадой в голосе констатировал Медведев на совещании в Севастополе.

Но где качественные антикризисные менеджеры? Где эксперты, знакомые с передовым иностранным опытом? Где способная молодёжь, готовая горы снести ради процветания Отчизны? На совещании у премьера сидели люди в дорогих костюмах, но с явно потухшими глазами. Медведев же вслед за констатацией фактов принялся объяснять собравшимся прописные истины. То есть основы успешной госслужбы, которые в университетах проходят чуть ли не на первом курсе по дисциплинам, связанным с госуправлением.

Нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это можно сделать, нужно обязательно ускориться, — продолжил свою лекцию Медведев.

Правда, местные власти не во всем согласились с озвученными премьером цифрами. Вы можете подумать, что они готовы были назвать более положительные результаты своей деятельности. Наоборот.

Глава республики Сергей Аксёнов не стал лукавить. Медведев оптимистично сообщил на совещании, что исполнение нацпроектов не превышает 30 процентов. А Аксёнов парировал иной цифрой — не более 19 процентов.

В общей сложности по кассовому освоению в этом году потрачено 2,5 миллиарда рублей, что составляет 19 процентов от плана, — старался быть максимально честным Аксёнов.

Впрочем, озвученный им крайне низкий показатель он объяснил отсутствием авансирования: «Все работы оплачиваются по факту завершения». Кроме того, добавил Аксенов, задержка по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» связана с затянувшейся паспортизацией сельских дорог. Получается, как в известной шуточной песни Леонида Утёсова: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!»