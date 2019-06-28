Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вступился за президента РФ Владимира Путина, заявившего, что либеральные идеи изжили себя. Такую позицию российского лидера раскритиковали многие европейские политики. Однако Конте считает, что тезис Путина сложнее, чем его толкуют коллеги из ЕС.
Размышления Путина несколько сложнее. По сути дела, он говорит о том, что наши либерально-демократические системы не могут эффективно истолковывать нужды, опасения и неуверенность людей. Но эта проблема не столько самих либерально-демократических систем, сколько руководящих классов, элит, — приводит РИА Новости слова итальянского премьера, сказанные на пресс-конференции по итогам завершившегося в Осаке саммита G20.
Сам Конте при этом подчеркнул важность либеральных ценностей как таковых.
Российский лидер накануне саммита «Большой двадцатки» дал интервью The Financial Times, в котором назвал либеральную модель устаревшей. На его слова отреагировал, в частности, председатель Европейского совета Дональд Туск. Слова российского президента о стареющем европейском либерализме его покоробили, признался политик. Сам же он считает устаревающей авторитарную модель управления государством с культом личности и правлением олигархами, писал News.ru.