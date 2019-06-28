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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят весь комплекс двусторонних отношений. Об этом лидеры двух стран заявили перед началом переговоров в Осаке, которые начались по окончании саммита «Большой двадцатки» (G20).

Абэ рассчитывает на обсуждение этого вопроса с учётом проведённых встреч между министрами иностранных дел, а также надеется на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным...