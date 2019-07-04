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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил способ преодоления напряжённости в отношениях России и Евросоюза. По его словам, необходимо создать форум для диалога между Москвой и Брюсселем.

Политик отметил, что Италия не входит в нормандский формат, который используется для урегулирования конфликта на Украине, однако готова сделать вклад для улучшения российско-европейских отношений, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, президент РФ Путин заявил, что антироссийские санкции принесли ущерб всем странам Европы. В связи с этим он выразил надежду на то, что новое руководство Евросоюза будет выстраивать с Москвой хорошие отношения.