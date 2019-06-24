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Кремль не видит, что Китай готов к ведению переговоров по сокращению ядерного оружия и контролю над ним. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Совете Федерации в ходе рассмотрения Закона о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 24 июня. По его словам, Китай предельно чётко излагает свою позицию в заявлениях официального представителя МИДа.

Мы не видим пока никаких признаков того, что КНР готова рассмотреть возможность присоединения не то что к Договору о РСМД, но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам,...