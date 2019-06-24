Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл во французский город Гавр на переговоры с премьер-министром республики Эдуаром Филиппом. Тот лично встречал его в аэропорту.
Официальная церемония и мероприятия пройдут в здании городской мэрии, сообщает РИА Новости. Главы правительств двух стран обсудят вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку.
В Гавр Медведева пригласил Филипп. Раньше они вели переговоры только по телефону. Место встречи выбрано не случайно. Нынешний французский премьер ранее был мэром этого города.
Как писал News.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей о возможных переговорах глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии. По его словам, сейчас Кремль формирует график двусторонних встреч «на полях» G20.