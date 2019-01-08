Премьер Эстонии надеется на улучшение отношений с РФ

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Юри Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во время встречи с послом РФ Александром Петровым заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.

«Ратас поблагодарил посла за переданные новогодние пожелания от премьер-министра России Дмитрия Медведева, отметив, что также послал российскому коллеге поздравительную открытку», — говорится в сообщении на странице правительства Эстонской Республики в Facebook.

Как ранее писал News.ru, на одной из трамвайных остановок Таллина появилась сомнительная агитационная реклама. Одна половина конструкции оказалась оклеена плакатами с надписью «Здесь только эстонцы», а другая — «Здесь только русские».