Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

2020 год в России будет Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указ подписал президент Владимир Путин.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы, — говорится...