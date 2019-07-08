Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство РФ рассмотрит обращение депутатов, в котором они предлагают запретить импорт грузинского вина и минеральной воды.

Обращение Госдумы будет рассмотрено, — рассказал пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.

Кроме того, парламентарии рассмотрят предложение о заморозке денежных переводов из России в Грузию, передаёт РИА Новости.

Ранее ГД поддержала предложение об ограничении ввоза вина и воды из Грузии в РФ.

Как писал News.ru, сенатор Алексей Пушков поддержал решение Государственной думы рассмотреть вопрос о запрете поставок из Грузии вина и минеральной воды.

News.ru в соцсетях