Правительство РФ рассмотрит обращение депутатов, в котором они предлагают запретить импорт грузинского вина и минеральной воды.
Обращение Госдумы будет рассмотрено, — рассказал пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.
Кроме того, парламентарии рассмотрят предложение о заморозке денежных переводов из России в Грузию, передаёт
Ранее ГД поддержала предложение об ограничении ввоза вина и воды из Грузии в РФ.
Как писал News.ru, сенатор Алексей Пушков поддержал решение Государственной думы рассмотреть вопрос о запрете поставок из Грузии вина и минеральной воды.