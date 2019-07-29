Вице-премьер РФ Виталий Мутко не всегда любит оказываться в центре всеобщего внимания. К примеру, во время обсуждения на президентском уровне проблем жителей «утонувшей» Иркутской области он старался меньше «светиться». Но бывают и моменты, когда Мутко не прочь блеснуть на публике своим ноу-хау. Правда, стоит ли игра свеч?

В понедельник, 29 июля, вице-премьер предложил создать библиотеку типовых проектов для строительства. Иными словами, зачем креативить и искать новые архитектурные решения, когда легче, быстрее и дешевле штамповать массовое производство похожих друг на друга зданий.

Как правило, у нас каждый заказчик детсадов, поликлиник, школ сам заказывает проектирование объектов. И на это тратятся деньги и время. Поэтому мы хотим создать библиотеку типовых проектов, которые можно привязать впоследствии к земле и климатической зоне и сразу начинать строить. Иначе мы уходим в большое количество времени, которое тратим на подготовку проекта: год–полтора на проектирование, экспертиза, затем объявление конкурса. И так каждый раз на похожие в принципе школы или детсады, — попытался объяснить Мутко суть своего предложения.

Экономика, безусловно, должна быть экономной. Особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию. И тратить годы на проектирование, когда новые больницы, школы, детсады и другие соцучреждения россиянам нужны уже «вчера»... Но, наверное, многие всё ещё помнят, к чему аналогичные благие пожелания чиновников привели в стране, в которой все мы жили не так давно — в СССР. Как известно, всё «новое» — это хорошо забытое старое.

Пожалуй, лучше многих реалии социалистического строительства в анимационном предисловии к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» обрисовал Эльдар Рязанов. Архитекторы пытались творить, но по ходу прохождения различных согласований здания раз за разом превращались в обычные советские многоэтажки. От которых, к слову, последние тридцать лет российские города стараются всеми доступными им способами избавиться. А тут снова-здорово!

Сергей Лантюхов/News.ru

Причём вице-премьер Мутко не одинок в своём стремлении вернуться к типовой застройке. СМИ напоминают, что две недели назад во время поездки в Ставрополь премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил народу, что российское правительство ведёт подготовку к возрождению по всей стране института типового проектирования.

Чиновники уверяют, что подобное решение просто необходимо для строительства в первую очередь соцобъектов для максимально оперативной реализации национальных проектов. И вроде опять не поспоришь!

Никто сегодня не собирается создавать условную хрущёвку и тираживать её по всей территории России. Но у нас 4 тысячи застройщиков, и у всех разные возможности. У кого-то есть свой домостроительный комбинат и собственное проектное бюро, у кого-то нет. Мы заинтересованы в создании проектов повторного применения, чтобы девелоперы на территории всей страны максимально могли использовать актуальные технологии, а не плодить дома устаревших серий, — приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Но Мутко тут же проговорился. По его оценке, которая, очевидно, не столкнётся с возражениями на правительственном уровне, типовые проекты нужны и рынку жилья. Для чего? Для, продолжил развивать свою мысль вице-премьер, «создания красивых и удобных домов, с интересной квартирографией, оптимальными технологиям по энергоэффективности, прогнозируемым жизненным циклом».

Куда уложена дорога благими намерениями? Сколько можно наступать на советские грабли? Вопросов много, а ответы... Безусловно, чиновникам куда проще вернуться к типовой застройке вместо того, чтобы, например, искать архитектурные студии, готовые оперативно (а не годами) разрабатывать новые проекты. Куда легче отказаться от креативных идей, вооружиться утверждённым наверху «каталогом» на все случаи жизни, нежели задуматься о профессиональном уровне чиновников, которые не рвутся согласовывать что-то новое, авангардное, радующее глаз.