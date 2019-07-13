https://static.news.ru/photo/bc89e7be-a541-11e9-af2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российское правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребёнка. Деньги на малышей от полутора до трёх лет теперь будут начислять в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации.

Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 720994-7 и направить их в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что цель изменений — увеличение размера помощи и количества её адресатов. Он также подчеркнул важность того, что деньги будут выплачиваться дольше — не до полутора лет, как сейчас, а до момента достижения ребёнком трёх лет​.

Ранее News.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал платить женщинам за отказ от аборта. По его мнению, власти должны ввести пособие за рождение ребёнка и платить матерям, передающим детей государству.