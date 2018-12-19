Правительство поможет судостроителям

https://news.ru/storage/news/70f88c1f033c08c3251eec755d95e441/67a25504-d5cb-40e6-91cf-a8e7e4eb5b49_850.jpg Игорь Зарембо/РИА Новости

Президент Владимир Путин дал указ парламенту проработать вопрос о дополнительных мерах господдержки производителей воздушных, морских и речных судов. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

В частности, кабмин должен проработать предоставление субсидий российским организациям на начальных этапах освоения серийного производства судов и стартовых продаж, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, правительству было поручено проанализировать «выделение в 2019–2021 годах бюджетных ассигнований на докапитализацию российских лизинговых компаний, предоставляющих отечественные воздушные, морские и речные суда на условиях лизинга».

Ответственным за выполнение указа назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Парламент должен подготовить конкретные предложения до 1 июня 2019 года.

Ранее News.ru писал, что президент России распорядился решить вопрос о пролонгации режима временного ввоза среднемагистральных турбореактивных воздушных судов. Установленный срок — до 15 апреля 2019 года.