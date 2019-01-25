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Правительство не поддерживает платную регистрацию по IMEI

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что правительство выступает за регистрацию всех мобильных устройств с выходом в Интернет по IMEI. Однако исполнительная власть считает, что процедура должна быть бесплатной.

«Сама идея правильная, потому что это позволит бороться и с хищениями, дать новый уровень национальной безопасности. При прозрачном принятии решений об отключении таких устройств, например похищенных у граждан, гигантский криминальный рынок схлопнется», — пояснил журналистам Акимов.

Вице-премьер добавил, что правительство ещё не получало этот законопроект. Его автором является сенатор Людмила Бокова, информирует «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал, что, по её словам, процедура регистрации будет стоить порядка 100 рублей.

Нововведение может начать действовать с 2020 года.


#правительство #телефоны #IMEI
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