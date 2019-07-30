Во вторник, 30 июля, пожары в России, точнее необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН. В российских регионах, между тем, призывают не пороть горячку и спокойнее относиться к подобным ЧП, которые были «и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад». В Организации Объединенных Наций, похоже, в корне не согласны с таким подходом. Там уверены: речь уже идёт о заботе всего мира.

Высокопоставленным служащим ООН, без сомнения, не позавидуешь. Какая же у них стрессовая работа. В ежедневном режиме они уходят с головой в проблемы не отдельно взятого города, региона или страны. Глобальные ЧП требуют глобальных решений. А их, как правило, не удаётся находить годами. Порой даже десятилетиями. Созывают Генеральные ассамблеи, Советы безопасности, экспертные круглые столы, тратятся миллиарды на переезды, гостиницы, суточные. А КПД чаще всего почти нулевое.

Вот и приходится чиновникам в ООН каждый день лишь констатировать смерть, голод, природные бедствия, массовые заболевания, терроризм, распространение наркотиков, повальную проституцию, продажу детей в рабство и т.д. по очень длинном списку. У большинства явно опустились бы руки. Но у сотрудников ООН откуда-то каждый раз находится новая порция оптимизма. Наверное, очень высокие ооновские зарплаты не дают чиновникам пасть духом.

Но сейчас не об этом. Сейчас об ещё одной проблеме — пожарах в России. По данным МЧС на 30 июля, площадь лесных возгораний только за последние сутки увеличилась на 7,8%. В регионах России одновременно тушат 137 пожаров. «В том числе 58 пожаров на землях лесного фонда на площади 71 836 га в Иркутской области, 36 пожаров на землях лесного фонда на площади 19 522 га в Красноярском крае», — говорится в распространенном релизе.

Сергей Булкин/News.ru

На Красноярском крае в МЧС заострили внимание публики не случайно. Накануне СМИ не смогли проигнорировать громкие заявления губернатора этого региона Александра Усса. На Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019» он провел встречу с молодежью. Сказанное им одних шокировало. Другим показалось логичным.

Есть категория, которая у нас называется зона контроля — там, где пожар по определению не тушится, и есть зона охраны, где пожары тушатся. То, что касается зоны контроля — это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад... Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно,.. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант... тысячи человек. При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда — более трёх часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь? — делился с молодежью Усс своими мыслями.

Есть такие возгорания, которые потушить невозможно, согласился с губернатором экс-директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. Он считает слова Усса «достаточно разумным».

Например, пожар глубоко в тайге, к нему нет дорог. Авиация не потушит такой пожар без помощи наземных сил. Бывают такие пожары, которые ничему не угрожают, — заявил Дешевых.

А вот в ООН, очевидно, думают иначе. Лесные пожары в России должны оказаться в центре внимания всего мирового сообщества. Об этом заявила во вторник председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая на дискуссионной площадке клуба «Валдай».

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Когда я смотрела печальные новости о пожарах в России, я поняла: это то, что должно быть заботой всего мира. Должна быть кооперация, больше диалога, больше коллективных действий, — уточнила Эспиноса.

Больше диалога — это, конечно же, очень хорошо. Но пока мировые эксперты кинут клич, пока соберутся, пока всё обсудят, пока сделают нужные выводы, пока приступят к выполнению намеченного, возможно, зима наступит. Потратят на «дипломатический трёп» очередные сотни миллионов долларов, а пожары сами собой сойдут на нет из-за обильных осенних дождей. Только вот сколько леса (то есть «легких» Земли) до тех пор сгорит?