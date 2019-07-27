https://static.news.ru/photo/00b2fce4-b084-11e9-b3c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

В Интернете появились кадры со дна Финского залива. На аппарате C-explorer 3 туда спустился президент РФ Владимир Путин, чтобы осмотреть затонувшую во время войны подлодку Щ-308 «Сёмга» в районе острова Гогланд.

На видео также показана установка мемориальной таблички в память о погибших подводниках на кормовом орудии подлодки.

Как писал News.ru, Путин в течение часа осматривал затонувшую во время войны подлодку и почтил память погибших подводников. Глубина погружения составила около 50 метров. Президент РФ подчеркнул, что это погружение оставит у него в памяти яркие впечатления, но не из-за батискафа, а из-за увиденного объекта. По его словам, при спуске аппарата поднялось облако ила, которое чуть позже осело, позволив разглядеть Щ-308.