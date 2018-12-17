Источник назвал возможную дату встречи Путина с главами ГД и СФ

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Владимир Путин

Стала известна предварительная дата встречи президента Владимира Путина с руководством Госдумы и Совфеда. Такое мероприятие традиционно проходит в конце года.

25 декабря как дату встречи главы государства с руководством Федерального Собрания, председателями комитетов, их заместителями и главами фракций назвали сразу два источника РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или оспаривать информацию. Он лишь сказал, что своевременно проинформирует общественность о встрече.

Ранее News.ru писал, что Путин назвал неэффективными действия правительства в сфере защиты лесов. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.