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Повторные выборы губернатора стартовали в Приморье

Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Жители Приморского края в воскресенье, 16 декабря, проголосуют на повторных выборах главы Приморья. В регионе уже открылись 1311 избирательных участков.

За пост главы Приморья будут бороться четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста», депутат Думы Владивостока Роза Чемерис.

Ранее News.ru писал о том, что результаты второго тура выборов, который проходил 16 сентября, были отменены после того, как уверенно лидировавший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко в последний момент уступил победу единороссу Андрею Тарасенко.


#выборы #Приморье
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