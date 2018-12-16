Повторные выборы губернатора стартовали в Приморье

Жители Приморского края в воскресенье, 16 декабря, проголосуют на повторных выборах главы Приморья. В регионе уже открылись 1311 избирательных участков.
За пост главы Приморья будут бороться четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста», депутат Думы Владивостока Роза Чемерис.
Ранее News.ru писал о том, что результаты второго тура выборов, который проходил 16 сентября, были отменены после того, как уверенно лидировавший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко в последний момент уступил победу единороссу Андрею Тарасенко.