Повторные выборы губернатора стартовали в Приморье

https://news.ru/storage/news/7ba11b6658b627a5667a7a7b91ffdd73/42da27d1-dee4-4361-8c83-6aaf4ff17a32_850.jpg Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Приморского края в воскресенье, 16 декабря, проголосуют на повторных выборах главы Приморья. В регионе уже открылись 1311 избирательных участков.

За пост главы Приморья будут бороться четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста», депутат Думы Владивостока Роза Чемерис.

Ранее News.ru писал о том, что результаты второго тура выборов, который проходил 16 сентября, были отменены после того, как уверенно лидировавший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко в последний момент уступил победу единороссу Андрею Тарасенко.