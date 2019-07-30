Президент России Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Политик поручил Министерству обороны страны подключится к борьбе со стихией.
Также, по поручению российского лидера, группировка вооруженных сил в Иркутской области сохранится до особого распоряжения, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил правительству ввести режим межрегионального ЧС в связи с лесными пожарами. Он пояснил, что подобная мера применяется в случае, если огонь затрагивает территории двух и более сопредельных регионов.