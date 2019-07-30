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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила девять жалоб от оппозиционных кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации. Две из них — от Константина Лисицы и Юлии Серебрянской — будут рассмотрены 1 августа.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, также жалобы поступили от Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Екатерины Игнатовой, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ирины Собяниной, передаёт корреспондент News.ru. Требование зарегистрировать всех, кто...