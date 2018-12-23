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Постпредство РФ назвало лукавой резолюцию ГА ООН по Крыму

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Постоянный представитель России при ООН Геннадий Кузьмин раскритиковал украинскую резолюцию, осуждающую ситуацию с правами человека в Крыму. Документ был одобрен 73-ей сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что резолюция является сугубо антироссийской, фальшивой и лукавой, а кроме того — не имеющей никакого смысла. Он подчеркнул, что нынешняя Украина перестала быть комфортной средой для жизни украинцев. Население страны, уточнил Кузьмин, уменьшается катастрофическими темпами.

При этом в Крыму строятся социальные объекты и восстанавливается инфраструктура, вкладываются миллиарды на создание новых энергетических, транспортных и инженерных сетей для нужд его жителей.

«Самое главное, Крым — это место, где живут счастливые люди. Люди, которые добровольно выбрали Россию своим домом и избавились от более чем двадцатилетней депрессии в составе независимой Украины», — заявил постпред.

По его словам, властям Украины не было дела до Крыма — полуостров является разменной монетой в «антироссийском угаре киевского режима». Российская Федерация «гарантирует соблюдение» прав человека на всей своей территории, включая Крым, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.

Ранее News.ru писал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовало 65 стран, против — 27, 70 — воздержалось. В документе говорится о «незаконном установлении Россией законов, юрисдикции и управления» на территории Крыма.


#россия #крым #оон #резолюция
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