https://static.news.ru/photo/33e4b670-9130-11e9-aed0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал обвинения со стороны США в нарушении моратория на ядерные испытания. По его словам, подобные заявления являются фейком.

Он отметил, что Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), при этом отказываясь ратифицировать соглашение. Ульянов подчеркнул, что Россия хотела бы услышать объяснения США по поводу такого безапелляционного утверждения.

Кроме того, постпред потребовал предоставить конкретные доказательства, подтверждающие сделанные американской стороной заявления. В противном случае Вашингтону, по его словам, следует принести России свои извинения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что очередные обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний лишены всяких оснований. Об этом заявили в российском МИДе. В ведомстве напомнили, что заявление о нарушении РФ ДВЗЯИ прозвучало в сообщении Разведывательного управления Минобороны Штатов.