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Постпред РФ предрёк Евросоюзу проблемы в новом году

Marijan Murat/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Европейский союз вновь упустил возможность наладить взаимодействие с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в уходящем году это стало провалом для организации.

«И последствия этого провала, к сожалению, будут ощутимы и в новом году», — считает он.

При этом дипломат надеется, что будущий год «станет переломным» для решения данного вопроса, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны ЕС в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ. Более двух лет главы стран ЕС призывали к улучшению охраны границ, а сейчас внезапно заявили, что усиление пограничного контингента может отрицательно сказаться на национальном суверенитете.


#россия #евросоюз
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