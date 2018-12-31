Постпред РФ предрёк Евросоюзу проблемы в новом году

https://news.ru/storage/news/5489d0b120c1d91c198b2801b1ab109c/cc04af6b-58e0-40bb-bfd8-82b3b4ec67cc_850.jpg Marijan Murat/Global Look Press

Европейский союз вновь упустил возможность наладить взаимодействие с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в уходящем году это стало провалом для организации.

«И последствия этого провала, к сожалению, будут ощутимы и в новом году», — считает он.

При этом дипломат надеется, что будущий год «станет переломным» для решения данного вопроса, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны ЕС в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ. Более двух лет главы стран ЕС призывали к улучшению охраны границ, а сейчас внезапно заявили, что усиление пограничного контингента может отрицательно сказаться на национальном суверенитете.