https://static.news.ru/photo/c0b9410c-b51f-11e9-b647-fa163e074e61_660.jpg Алихан Цечоев Фото: postpredstvo.ru

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алихан Цечоев подал заявление об отставке. По данным источников в администрации главы региона, он уже попрощался с коллективом постпредства.

При этом заявление и указ об освобождении Цечоева от должности пока не подписаны. Информации о том, кто заменит политика, пока нет, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что губернатор Тверской области Игорь Руденя прокомментировал появившиеся в ряде СМИ сообщения о своей отставке. По его словам, за время нахождения у власти он привык ко всякого рода слухам и добавил, что уходить с должности он пока не собирается.