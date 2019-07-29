Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посольство Соединённых Штатов Америки в РФ призывает Россию отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Он находится в СИЗО Лефортово несколько месяцев.

Пол Уилан содержится в СИЗО Лефортово уже семь месяцев без предъявления хоть каких-либо доказательств его вины. Пора отпустить #PaulWhelan домой, — говорится в сообщении на официальной странице представительства в социальной сети Twitter.

Уилан был задержан в конце 2018 года якобы во время «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее News.ru сообщал, что Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения и оставил под арестом Пола Уилана до 29 августа текущего года.

 

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