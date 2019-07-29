https://static.news.ru/photo/7c5659fa-b213-11e9-8c62-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Посольство Соединённых Штатов Америки в РФ призывает Россию отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Он находится в СИЗО Лефортово несколько месяцев.
Пол Уилан содержится в СИЗО Лефортово уже семь месяцев без предъявления хоть каких-либо доказательств его вины. Пора отпустить #PaulWhelan домой, — говорится в сообщении на официальной странице представительства в социальной сети Twitter.