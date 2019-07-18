https://static.news.ru/photo/93556c74-a965-11e9-bf5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отказом в предоставлении виз учителям Англо-американской школы (ААШ) российский МИД решил политизировать это некоммерческое образовательное учреждение. Об этом заявили в посольстве США в Москве.

Российское правительство уже долгое время требует, чтобы учителя ААШ прибывали в Россию по дипломатическим визам. Аналогичным образом, по дипломатическим визам, путешествуют преподаватели школы при российском посольстве в Вашингтоне, — цитирует комментарий дипмиссии « Коммерсант ».

Как подчеркнули в посольстве, российский МИД несколько лет назад потребовал от сотрудников ААШ «получать дипломатические визы в дипломатические паспорта».

Мы работаем в соответствии с этой политикой,— отметили американские дипломаты.

Как писал News.ru, ранее российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. В российском МИДе эмоционально отреагировали на эту новость, которая впервые появилась в газете The News York Times, заявив, что это некая «манипуляция».