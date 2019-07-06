https://static.news.ru/photo/1b6b1486-9fc7-11e9-bc8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приглашение американского лидера Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне напомнит миру о боевом братстве армий двух государств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество, — отметил он в комментарии РИА Новости .

Приглашение посетить Россию в День Победы Трампу передали «на полях» саммита G20, который прошёл в Осаке. Позднее в российском МИДе рассказали, что президент США воспринял это предложение с энтузиазмом, однако официальный ответ из Вашингтона пока не получен.

Ранее News.ru писал, что американский лидер поделился своим мнением по поводу празднования 75-летней годовщины окончания ВОВ.