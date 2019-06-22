https://static.news.ru/photo/6721a260-94d6-11e9-a34d-fa163e074e61_1024.jpg Рюдигер фон Фрич Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма. Он уверен, что признание аннексии полуострова приведёт к фатальным последствиям.

Дипломат отметил, что именно немцы, с учётом их истории, не могут принимать определённые нарушения международного права. Введение санкций против России он назвал решительной и сплочённой реакцией, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Украина и мировое сообщество должны смириться с воссоединением Крыма и России. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.