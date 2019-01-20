USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,710.38 $
МОСКВА-4°C14:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Посол Белоруссии в РФ назвал свою главную задачу

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко Михаил Джапаридзе/ТАСС

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко

политика [ версия для печати ]

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко назвал приоритетным направлением своей работы в Москве выправление отрицательного для Минска баланса внешней торговли между странами. Он отметил, что внешний долг страны составляет около 40% ВВП.

При этом дипломат подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за отрицательного торгового сальдо с Россией. Оно возросло за первые 10 месяцев 2018 года на $3,5 млрд за счёт подорожания нефтепродуктов.

«В случае реализации в полном объеме налогового маневра мы вынуждены будем переплачивать еще 3 млрд долларов ежегодно», — сказал посол.

Сотрудник дипмиссии также пояснил, что Минск рассчитывает выйти на близкую к российской цену на газ к 2025 году, когда должен быть создан единый рынок энергоносителей. Также он заявил о необходимости решения проблемы недискриминационного продвижения белорусского товара на российском рынке.

«Это же не дело, когда российский Россельхознадзор вводит санкции, в результате чего уменьшились поставки нашей мясомолочной продукции на $650 млн, есть вопросы и с поставкой техники», — выриз своё мнение Семашко.

Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия, решая эти задачи, могут инициировать различные совместные проекты. В качестве пилотных определены семь базовых предприятий: с российской стороны — Ростсельмаш, КАМАЗ, ГАЗ и Кировский тракторный завод, с белорусской — МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш. Для них нужно сформировать равные условия, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что России невыгодно создание новой, общей с Белоруссией валюты, которое предложил президент союзного государства Александр Лукашенко. Такое мнение высказал аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов. Эксперт объяснил, что идея создания общей валюты для стран СНГ, в принципе, не нова. Она появилась чуть ли не сразу после распада СССР. Но введение общей валюты — дело сложное, и заявления, подобные словам белорусского лидера, больше смахивают на популизм, чем на руководство к действию.


#россия #Белоруссия #ПОСОЛ
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
экономика 15:22, 18 января 2019
Лукашенко согласился на единую валюту Белоруссии и России
Повлияет ли возвращение посла США на отношения с Россией
в мире 19:50, 14 января 2019
Зачем Белоруссия вспомнила про американского посла
Повлияет ли возвращение посла США на отношения с Россией
в мире 12:57, 14 января 2019
Белоруссия и США хотят развить сотрудничество
Лента новостей
общество 13:59
Турция вычислила соратника террористов
происшествия 13:58
Туристки исчезли на севере Свердловской области
общество 13:57
Депутат оценил шансы на списание долгов за газ в Чечне
в мире 13:57
Взрывы бомб в Афине унесли жизни десяти человек
в мире 13:56
Германия намерена отказаться от китайской электроники
Другие новости
политика 12:34
Депутат усомнился в адекватности журналиста Коортиса
политика 11:47
Глава Крыма рассказал о жизни под гнётом Киева
политика 12:59
Украина призналась в российском происхождении топлива для танков
политика 11:50
Зюганов встал на защиту тела своего вождя
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top