Посол Белоруссии в РФ назвал свою главную задачу

https://news.ru/storage/news/78b06ba82ebdb5e1ac407abb49036a07/f9f0a213-6f47-45d7-bace-1096ba240118_850.jpg Михаил Джапаридзе/ТАСС

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко назвал приоритетным направлением своей работы в Москве выправление отрицательного для Минска баланса внешней торговли между странами. Он отметил, что внешний долг страны составляет около 40% ВВП.

При этом дипломат подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за отрицательного торгового сальдо с Россией. Оно возросло за первые 10 месяцев 2018 года на $3,5 млрд за счёт подорожания нефтепродуктов.

«В случае реализации в полном объеме налогового маневра мы вынуждены будем переплачивать еще 3 млрд долларов ежегодно», — сказал посол.

Сотрудник дипмиссии также пояснил, что Минск рассчитывает выйти на близкую к российской цену на газ к 2025 году, когда должен быть создан единый рынок энергоносителей. Также он заявил о необходимости решения проблемы недискриминационного продвижения белорусского товара на российском рынке.

«Это же не дело, когда российский Россельхознадзор вводит санкции, в результате чего уменьшились поставки нашей мясомолочной продукции на $650 млн, есть вопросы и с поставкой техники», — выриз своё мнение Семашко.

Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия, решая эти задачи, могут инициировать различные совместные проекты. В качестве пилотных определены семь базовых предприятий: с российской стороны — Ростсельмаш, КАМАЗ, ГАЗ и Кировский тракторный завод, с белорусской — МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш. Для них нужно сформировать равные условия, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что России невыгодно создание новой, общей с Белоруссией валюты, которое предложил президент союзного государства Александр Лукашенко. Такое мнение высказал аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов. Эксперт объяснил, что идея создания общей валюты для стран СНГ, в принципе, не нова. Она появилась чуть ли не сразу после распада СССР. Но введение общей валюты — дело сложное, и заявления, подобные словам белорусского лидера, больше смахивают на популизм, чем на руководство к действию.