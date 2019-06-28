https://static.news.ru/photo/bf922db8-99b1-11e9-b4fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

28 июня после неудавшейся попытки переворота сотрудниками правоохранительных органов Эфиопии были задержаны 255 человек. Согласно информации из местных СМИ, в регионе Амхара арестовано 212 подозреваемых и ещё 43 — в Аддис-Абебе.

В ходе операций у мятежников изъяли два пулемёта и 27 автоматов. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед накануне сообщил, что в ночь с 22 на 23 июня власти подавили первую попытку переворота. По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар, который является столицей региона Амхара. В ходе подавления мятежа погибли представители власти.