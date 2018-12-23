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Госдума призвала США осудить «нацистский» указ Порошенко

Виктор Водолацкий Виктор Водолацкий/vk.com эксклюзивы

Виктор Водолацкий

политика [ версия для печати ]

США, Европа и весь мир должны осудить новый украинский закон, который фактически уравнял в правах борцов с гитлеровской Германией и сражавшихся на стороне нацистов участников украинских националистических организаций, в том числе ОУН и УПА (запрещены в РФ). Такое мнение в комментарии News.ru высказал депутат Государственной думы, казачий атаман Виктор Водолацкий.

«Это оскорбление не только ветеранов Великой Отечественной войны. Это оскорбление всего мира, который борется с нацизмом и фашизмом», — сказал собеседник.

Он удивился, что страны — участники антигитлеровской коалиции не выразили своего возмущения по данному поводу, не направили в адрес властей Украины ноты протеста. По мнению депутата, украинские ветераны Великой Отечественной войны сегодня «проклинают» президента.

«У президента Украины Петра Порошенко маниакальное отношение к СССР, к войне, к тому, что связано с победами советских солдат. И он в своих действиях заходит очень далеко», — сказал Водолацкий.

Он связал это с намерением киевских властей выставить Украину «отдельной от всего мира страной», а получается, как будто на Украине нет ни нравственности, ни совести. Он отметил, что ни в одной стране не приравнивали нацистов к героям.

«Те нацисты, которые сегодня появляются в Украине, будут завтра бесчинствовать в Польше, в Германии. И власти этих стран пожалеют, что не реагировали на происходящее», — сказал депутат.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко подписал поправки в закон «О статусе ветеранов войны». После вступления документа в силу участники националистических банд будут иметь такие же государственные гарантии, как и участники боевых действий, сражавшиеся против нацизма.


#украина #порошенко #указ #националисты
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