https://static.news.ru/photo/74a95a6c-92f2-11e9-9aa9-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим спецназом, способным остановить власти от поворота в сторону России. По его словам, за пять лет он со сторонниками заложил фундамент украинской государственности, основой которой являются армия, язык и вера.

Теперь же всё это пытаются разрушить. Армии хотят нанести удар в спину, закон о государственном языке собираются отменить, а украинскую церковь могут запретить, написал Порошенко в Twitter .

Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. @Euro_Solidarity — политический спецназ, способный защитить наше государство! — говорится в сообщении.

Ми разом за 5 років заклали фундамент української державності армію, мову, віру. Зараз намагаються армії нанести удар в спину, скасувати закон про державну мову, а рішенням купленого суду заборонити українську церкву. — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 июня 2019 г.

Политик добавил, что «Европейская солидарность» идёт на выборы в Раду с целью «не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО».

При этом последний опрос общественного мнения показал, что «Европейская солидарность» ещё может не попасть в новую Верховную раду. Рейтинг партии упал до 5%, что является пограничным значением для права на получение мандатов.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым. Киев может сделать это ради установления мира в Донбассе, заявил экс-президент Незалежной. По его словам, если это произойдёт, украинская власть перестанет быть властью. Он подчеркнул, что новый президент должен адекватно оценивать все риски и угрозы, исходящие от России.