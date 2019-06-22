https://static.news.ru/photo/fd3c5e0e-947a-11e9-9973-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua

Госдеп представил доклад о религиозных свободах, в котором Россия оказалась в числе стран, вызывающих обеспокоенность из-за преследований граждан по мотивам вероисповедания.

Также в список включены Китай, Пакистан, Турция, Иран и Мьянма. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российские власти отнимают собственность иеговистов (организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ) и угрожают их семьям. Политик пообещал, что Россия, как и остальные упомянутые в докладе страны, ответит за притеснения, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что следователи ХМАО-Югры начали проверку в связи с публикациями о пытках задержанных в Сургуте последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ).