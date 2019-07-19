https://static.news.ru/photo/5b8d0852-aad1-11e9-9938-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Степан Полторак/Facebook

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, которые произошёл во время его встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в Министерстве обороны на презентации жилых модулей. Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло, — написал он.

Министр обороны рассказал журналисту, что Зеленский подошёл к заместителям главы ОП Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко. По всей видимости, президент хотел поговорить с ними приватно. Поэтому в какой-то момент он повернулся к Полтораку и сказал «Секундочку». По словам министра, это прозвучало корректно, а не угрожающе.

Кадры, где Зеленский резко отталкивает от себя министра обороны Степана Полторака, появились в Сети 19 июля. На этот инцидент отреагировали украинские пользователи. По мнению большинства из них, украинский лидер так и не научился культуре поведения и всё чаще демонстрирует своё истинное лицо, писал News.ru.