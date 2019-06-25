https://static.news.ru/photo/ab28aa1a-9726-11e9-a6ea-fa163e074e61_1024.jpg Лилиан Мори Паскье Фото: OSCE Parliamentary Assembly Follow/flickr.com

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации.

Председатель организации Лилиан Мори Паскье по итогам голосования отметила, что в ПАСЕ имеется «необходимое большинство».

Чтобы оспорить полномочия делегации, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. Несколько участников сессии их оспорили.

Теперь будет составлен специальный доклад, голосование по которому должно пройти в ближайшее время.

3 июня комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Как ранее писал News.ru, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ.