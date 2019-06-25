Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации.
Председатель организации Лилиан Мори Паскье по итогам голосования отметила, что в ПАСЕ имеется «необходимое большинство».
Чтобы оспорить полномочия делегации, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. Несколько участников сессии их оспорили.
Теперь будет составлен специальный доклад, голосование по которому должно пройти в ближайшее время.
3 июня комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.
Как ранее писал News.ru, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ.