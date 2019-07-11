Как стало известно, в тройке претендентов на сенаторский мандат, которую, в случае своего переизбрания, предложит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, фигурирует и недавно ушедший в отставку заместитель шефа Росгвардии Сергей Меликов.

Понятно, что именно он и станет сенатором после сентябрьских выборов, поскольку сама кандидатура идеально подходит для такого выдвижения. С одной стороны, он — боевой генерал, бывший командующий объединенной группировкой в Чечне. И, понятно, такая «непаркетная» биография произведет хорошее впечатление на ставропольцев, испытавших все тяготы соседства с горячим регионом. С другой, как носителю высокого воинского звания — генерала-полковника — Сергею Меликову не нужно соблюдать так называемый ценз оседлости, необходимость прожить в том регионе, который он собирается представлять в сенате, в совокупности двадцать лет.

Надо сказать, что обстоятельства скоротечной отставки зама Виктора Золотова были туманны и не совсем ясны до сих пор. Появилась информация, что генерал ушел чуть ли не в знак солидарности с главным тыловиком Росгвардии, генерал-майором Сергеем Милейко, против увольнения которого, дескать, возражал.

Виктор Золотов и Сергей Милейко www.rosgvard.ru

Заговорили даже о возможности кардинальной чистки в рядах руководства росгвардейцев, которую связали с появлением в числе замов Золотова известного по работе в президентской администрации Олега Плохого, офицера ФСБ, руководившего в Кремле управлением по противодействию коррупции.

Естественно, тут же объяснили такие крутые перестановки следствием, которое вели специалисты ФСБ после возникшего скандала с поставками продуктов для росгвардейцев, которые проводились якобы без тендеров и по высоким монопольным ценам.

Так или иначе, но возможное появление генерала Меликова в сенате несколько меняет складывавшуюся после серии отставок картину. Фактически речь может идти о некоей компенсациии генералу Золотову и явном жесте, направленном на укрепление его политических позиций после серии весьма неприятных для его репутации эпизодов.

Такой вот баланс интересов важных государственных фигур. Однако Владимирову надо ещё переизбраться. Поговаривают, что КПРФ всё-таки собирается выставить против него сильного оппонента из числа генералов, отличившихся в ходе чеченской кампании. Впрочем, боевому генералу дело всегда найдётся.