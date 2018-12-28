Забор на границе с Украиной несёт психологическую функцию

https://news.ru/storage/news/d5558310004aed6d0dcb025034f1df6b/ad7944dd-b519-47ea-a403-4e7856e49fc4_850.jpg Sergei Grits/AP/TASS эксклюзивы

Установка комплекса высокотехнологичных сооружений с датчиками для ограничения возможности незаконного перехода границы Российской Федерации — мера абсолютно логичная, считает политолог Григорий Трофичук.

«Обстановка вокруг Крыма продолжает накаляться. Более того, российские спецслужбы были правы и в том случае, когда охарактеризовали недавнюю акцию украинских кораблей в Чёрном море как попытку диверсии против Керченского моста. России дали более или менее спокойно построить этот, чтобы она после этого была вынуждена держать на его регулярной охране целую армию», — говорит эксперт.

Трофимчук полагает, что Крым уже не будет местом вечного отдыха, и ответственным наблюдателям это было ясно уже после марта 2014 года. Россия наращивает защиту Крыма, так как этот регион является теперь одним из потенциальных мест для внешнего удара вместе со всей остальной – огромной по протяжённости – российско-украинской границей, включая Азовское море. По его мнению, США имеют здесь главную цель: столкнуть Россию и Украину напрямую друг с другом.

«Заграждение на севере Крыма на этом фоне является необходимой, но недостаточной мерой, так как в кавалерийскую атаку украинская сторона не пойдёт. Такой забор в век ракет несёт прежде всего психологическую функцию. Нам важно знать только одно: в покое Крым уже никто не оставит. Не зря Белый дом позволил России туда спокойно зайти в начале 2014 года», — заключил эксперт.

Согласие с необходимостью строительства подобных сооружений высказал и политолог Александр Асафов. По его словам, на границе Крыма и Украины службы безопасности ежедневно пресекают попытки незаконного проникновения на территорию Российской Федерации.

«Можно вспомнить бои в районе города Армянск, когда украинская диверсионная группа перешла с оружием на территорию Российской Федерации из Украины. Вот эта активность не останавливается ни на секунду — попытки проникновения, попытки терактов, попытки проноса оружия и взрывчатых веществ», — говорит политолог.

По мнению эксперта, ГУР (Главное управление разведки) совместно со Службой безопасности Украины постоянно работает над попытками дестабилизации ситуации в Крыму, попытки заброса диверсионных групп и попытки осуществления терактов. Поэтому усиление границ с Украиной в Крыму, установка таких сооружений — это насущная необходимость.

«Если у нас в стране есть более безопасные участки, где усиление границ не требуется, то тут, учитывая характер террористический самого государства Украины и его действия против нашей безопасности ежедневные, это является необходимостью. И хорошо, что это сделано», — заключил Асафов.

Ранее News.ru писал о том, что на российско-украинском участке границы в Крыму завершено возведение заграждения. Кроме того, специалисты подключили и полностью настроили сложнейшую систему сигнализационных датчиков.