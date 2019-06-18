https://static.news.ru/photo/8b287814-913e-11e9-a01f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно показывает своё истинное лицо. Его отказ от прямых переговоров с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР является подтверждением того, что он продолжает политику своего предшественника на посту главы государства.

Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в интервью RT .

По словам эксперта, украинский лидер неслучайно использовал в избирательной кампании «стратегию молчания». Это позволяло ему не «обещать избирателям быстрых реформ или каких-то изменений».

Сейчас, когда перед ним замаячили возможные переговоры с представителями ДНР и ЛНР, президент отказывается от них, поскольку они могут «обернуться для него некоторыми электоральными потерями». В первую очередь, на юго-востоке страны, считает специалист.

Его политические оппоненты могли бы начать травлю президента и его окружения. Видимо, поэтому глава украинского государства старается не давать поводов для критики в свой адрес. По итогам голосования на парламентских выборах его политическая сила может потерять некоторые очки, которые перейдут к другим политическим проектам, — уверен он.

Ранее News.ru сообщал, что условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе. Тяжёлую военную технику необходимо отвести от линии соприкосновения, заявил Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.