https://static.news.ru/photo/b73b5ca0-949f-11e9-892a-fa163e074e61_1024.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Бывший украинский дипломат, политолог Олег Волошин рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. По его словам, при развале СССР полуостров не отошёл Москве только из-за президента Бориса Ельцина.

Его он назвал компромиссным человеком, который признал условные границы бывших республик Советского Союза. Такое заявление Волошин сделал в эфире телеканала NewsOne .

Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 1991 году, Украина бы стала независимой, но практически сто процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота, и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остаётся в составе России, как Калининград остался, — считает политолог.

Он отметил, что Киеву удавалось сохранять контроль над полуостровом, поскольку в 1994 году Крыму был предоставлен статус автономии.

Волошин добавил, что Россия и Украина близки ментально и культурно, они «вышли из одной империи» и по сегодняшний день живут в едином культурном и информационном пространстве.

Мы почему-то считали, что выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведёт себя Польша или даже страны Балтии, хотя прекрасно понимали, что у нас другая история, другой характер отношений, — заключил политолог.

Ранее News.ru сообщал, что украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком. При этом украинский является родным для большинства опрошенных (63%), тогда как русский называет родным лишь треть (35%) респондентов. Специалисты выяснили, что в кругу семьи одинаковое число жителей Украины используют как русский, так и украинский язык (по 49%).