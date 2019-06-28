https://static.news.ru/photo/0c9adbdc-9a5c-11e9-899c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму, пишет « Интерфакс ».

По словам пресс-службы столичного главка полиции, в правоохранительные органы поступила информация от собственника из дома на Шелепихинской набережной, что в его квартире посторонние. Позже полиция выяснила, что находящиеся там люди подделывали подписи для кандидата в депутаты Московской городской думы.

В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в полиции.

Ранее News.ru писал о видео, на котором сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за губернатора города Александра Беглова. Ролик обнародовали сторонники оппозиционера Алексея Навального на канале местного штаба на YouTube.