Представители столичных правоохранительных органов обратились по громкоговорителям к независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, устроившим незаконную акцию, с просьбой разойтись. Участники собрались в Новопушкинском сквере под видом встречи с избирателями.
После толпа направилась в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они двинутся к зданию Мосгоризбиркома.
По последним данным, в митинге участвовали около тысячи человек. Согласно информации АГН «
Полиция сопровождает участников акции на всём пути следования.
Ранее News.ru писал, что на несанкционированном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму работают девушки-полицейские. Оцепления на акции нет.