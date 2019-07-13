https://static.news.ru/photo/1e804bde-a63c-11e9-8f1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Представители столичных правоохранительных органов обратились по громкоговорителям к независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, устроившим незаконную акцию, с просьбой разойтись. Участники собрались в Новопушкинском сквере под видом встречи с избирателями.

После толпа направилась в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они двинутся к зданию Мосгоризбиркома.

По последним данным, в митинге участвовали около тысячи человек. Согласно информации АГН « Москва », большая их часть — это сотрудники штабов кандидатов, не собравших подписи.

Полиция сопровождает участников акции на всём пути следования.

Ранее News.ru писал, что на несанкционированном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму работают девушки-полицейские. Оцепления на акции нет.