Пол Уилан попросил суд отпустить его под залог

Арестованный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан просит выпустить его под залог.
Американец написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.
Информацию подтвердили в пресс-службе суда, но отметили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона, информирует «Профиль».
Как сообщал News.ru, ирландские дипломаты запросили консульский доступ к Уилану. Представители других стран обратились в МИД РФ с запросом, они смогут приехать к Полу в СИЗО, но только с его согласия.