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Пол Уилан попросил суд отпустить его под залог

Пол Уилан vk.com/paulnwhelan

Пол Уилан

политика [ версия для печати ]

Арестованный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан просит выпустить его под залог.

Американец написал апелляционную жалобу на содержание под стражей. Его заявление зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

Информацию подтвердили в пресс-службе суда, но отметили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона, информирует «Профиль».

Как сообщал News.ru, ирландские дипломаты запросили консульский доступ к Уилану. Представители других стран обратились в МИД РФ с запросом, они смогут приехать к Полу в СИЗО, но только с его согласия.


#москва #шпионаж #ПолУилан
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