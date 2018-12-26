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Поклонская увидела парадокс в развитии Крыма

Наталья Поклонская Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Наталья Поклонская

политика [ версия для печати ]

Депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обнаружила парадокс в развитии полуострова. Согласно её наблюдениям, Крым в составе Украины был открыт всему миру, но «тихо загибался», а в составе России он активно развивается вопреки санкциям.

«Все видят, насколько изменилась жизнь сегодня, как выросла деловая и экономическая активность. И это несмотря на санкции и фактически мировую изоляцию. Вот ведь парадокс!», — заявила Поклонская в интервью РИА Новости.

Она также отметила, что весь мир ополчился против воли крымчан, но, несмотря ни на что, жизнь на полуострове становится всё лучше и лучше.

«Сравнивать, каким Крым был при Украине и какой он сейчас — занятие бесперспективное», — отметила депутат.

Она пояснила, что раньше в Крыму правили бандитские группировки и воровские понятия. Бюджет распределялся по остаточному принципу, поэтому деньги в развитие полуострова Киевом не вкладывались.

Крым стал российским регионом после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что Наталья Поклонская с иронией отнеслась к инициативе парламентария Верховной рады Виталия Куприя объявить войну России. По её мнению, «отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году».


#крым #натальяпоклонская
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