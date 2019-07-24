https://static.news.ru/photo/dfbebc64-ae2e-11e9-9295-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская заявила, что война представляет для России национальную угрозу.

Угрозу извне можно отбивать любовью, историей. Нам нужно просто любить свою Родину, — цитирует « Царьград » слова политика.

По её мнению, самое страшное в жизни — это видеть разрушение своей страны от военных действий.

В 2014-м году на Украине это началось. Война она ходит рядом, и нам надо быть крепче, — заметила депутат.

Ранее Поклонская заявила, что переходит на работу в комитет нижней палаты парламента по международным делам. По её словам, она хотела работать в нём ещё в 2016 году. Сейчас политик заканчивает обучение в дипломатической академии при МИД РФ, где изучает основы международной безопасности. Депутат отметила, что большой опыт работы прокурором, и её деятельность в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы должен помочь ей на новом месте, писал News.ru.