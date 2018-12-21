Поклонская советует депутатам Рады каникулы вместо войны

https://news.ru/storage/news/7fbbd067b891a5ab950db706b75d0092/0742508c-2236-4877-8eb2-06d541bd7ec7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Наталья Поклонская

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская с иронией отнеслась к инициативе парламентария Верховной рады Виталия Куприя объявить войну России. По её мнению, «отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году».

Она предложила особо активным нардепам отправиться «на каникулы, прийти в себя и хорошенько отдохнуть».

«Сейчас время новогодних корпоративов. Депутат Куприй, скорее всего, от души "зажёг" на одном из них. Товарищи не позаботились о нём с утра, и вот, пожалуйста: такие предложения родились», — цитирует её РИА Новости.

Ранее, как сообщал News.ru, Виталий Куприй внёс в Раду проект обращения к президенту страны с просьбой объявить войну России. Он также предложил разорвать дипломатические отношения и прекратить транспортное сообщение между двумя странами.