Поклонская советует депутатам Рады каникулы вместо войны

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская с иронией отнеслась к инициативе парламентария Верховной рады Виталия Куприя объявить войну России. По её мнению, «отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году».
Она предложила особо активным нардепам отправиться «на каникулы, прийти в себя и хорошенько отдохнуть».
«Сейчас время новогодних корпоративов. Депутат Куприй, скорее всего, от души "зажёг" на одном из них. Товарищи не позаботились о нём с утра, и вот, пожалуйста: такие предложения родились», — цитирует её РИА Новости.
Ранее, как сообщал News.ru, Виталий Куприй внёс в Раду проект обращения к президенту страны с просьбой объявить войну России. Он также предложил разорвать дипломатические отношения и прекратить транспортное сообщение между двумя странами.