https://static.news.ru/photo/45cc77b6-a336-11e9-8b50-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит обратить внимание на некоторых политиков, потому что их активность попадает под уголовный кодекс. С таким заявлением выступила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Парубий А. В., Кличко В. В., Порошенко П. А., Турчинов А. В., Тягнибок О. Я., Аваков А. Б., Мосийчук И. В., Ляшко О. В., Луценко Ю. В, — цитирует политика РИА Новости .

Она отметила, что на Украине почти все политики обладают криминальным прошлым, поэтому её удивил поступок Зеленского в Борисполе, который выгнал с совещания секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого.

Как писал News.ru, Годунок заявил, что Зеленский является неадекватным человеком, который случайно попал на столь высокий пост.