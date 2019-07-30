https://static.news.ru/photo/f849ffd0-b2bd-11e9-af47-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может сменить род деятельности в нижней палате парламента – перейти из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.

По словам вице-спикера и главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, Поклонская может занять пост заместителя председателя комитета вместо Анатолия Карпова. Тот планирует перейти в комитет по делам национальностей.

Неверов добавил, что Поклонская изначально хотела работать в Думе по международной тематике. Сейчас она готовится к переходу в данный комитет, получая дополнительное образование, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Поклонская предложила сделать Россию «модной» как для иностранных туристов, так и для соотечественников. По словам депутата, для этого необходимо снимать красивые передачи, чтобы всем хотелось путешествовать по стране.