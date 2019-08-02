https://static.news.ru/photo/a936ece8-b56d-11e9-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/ Global Look Press

Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст полицейских на службе. Закон получил одобрение Совфеда.

Теперь полицейские в чине генерал-лейтенантов могут служить до 65 лет. Это касается и генерал-майоров полиции, генерал-майоров внутренней службы или юстициии, сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портал е правовой информации.

С 55 до 60 лет увеличивается предельный возраст пребывания на службе для полковников полиции, внутренней службы или полковников юстиции.

Для среднего начальствующего состава устанавливается предельный возраст пребывания на службе в 55 лет. До 1 января 2025 года за сотрудниками ОВД сохраняется право на увольнение в связи с достижением предельного возраста, который действовал до вступления в силу данного закона.

Повышается также предельный возраст при поступлении на службу: для рядового и младшего начальствующего состава он будет в 35 лет, для среднего, старшего и высшего состава — 40 лет вместо 35.

Уточняется процедура увольнения полицейских: в связи с порочащим честь полицейского проступка — не позднее полугода с момента его совершения. По сути, закон не меняет порядок выхода полицейских на пенсию. Увеличение предельных сроков в ГД считают позитивным шагом.

Ранее News.ru сообщал, что вопрос о правомерности ношения полицейской формы во время съёмок внесут на рассмотрение Общественного совета при МВД. Об этом заявил председатель совета, адвокат Анатолий Кучерена.