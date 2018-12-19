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Подготовка зала к пресс-конференции Путина завершена

Kremlin Pool/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Зал для большой пресс-конференции президента России уже готов. До начала мероприятия осталось доделать небольшие детали.

Вся необходимая техника в Центр международной торговли была завезена ещё 14 декабря, сообщили в эфире «России 24». Для проверки аппаратуры провели генеральную репетицию события.

Во время этой встречи на расположенных в зале дисплеях будут отображаться флаги регионов и стран журналистов, задающих вопросы.

Пресс-конференция Владимира Путина начнётся 20 декабря в 12 часов по московскому времени.

Ранее News.ru сообщал о стоимости данного мероприятия. Встреча с сотрудниками СМИ обойдётся бюджету минимум в 60 млн рублей. Самое большое количество денег потратят на техническое оснащение — на свет, звук, синхронный перевод и электронные системы уйдёт 42 млн рублей. Аренда площадки в Центре международной торговли оценивается в 16,2 млн рублей. Еда для работников сферы масс-медиа стоит в общей сложности 2,4 млн рублей — по 1400 рублей на одного человека.


#путин #прессконференция
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