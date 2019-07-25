Завершилась очередная шестая сессия Госдумы VII созыва, которая, по мнению её председателя Вячеслава Володина, прошла во вполне конструктивном духе, поскольку многие законы принимались на основе принципа консенсуса. В целом, парламентарии одобрили 325 законов, что, по словам спикера, несколько меньше, чем за время работы прошлой весенней сессии. Но это обстоятельство свидетельствует не о снижении эффективности работы парламента, а скорее о том, что отныне приоритет отдаётся качественной проработке законопроектов.

В результате акцент в работе думцев был сделан на принятии законов прямого действия, что подразумевает более существенные трудозатраты при разработке. Но зато в будущем исключает разного рода двусмысленности в их трактовке путём выработки разного рода подзаконных актов, которые иногда прямо противоречат букве и духу принятого закона.

В целом же, среди одобренных документов сам Вячеслав Володин выделил пакет законов о паллиативной медицине, дающей шанс неизлечимо больным россиянам в максимально комфортной обстановке провести свои последние дни, о повышении выплат за первого и второго ребенка, об алиментах для предпенсионеров. Парламентский руководитель отметил социальную направленность принятых законов, их нацеливание на улучшение общих параметров жизни граждан. Не исключаю, что таким образом Вячеслав Викторович ещё раз, как в своей недавней статье, подчеркнул рост эффективности думцев, усиление их ответственности, нацеленность на результат, что сможет послужить основой для расширения их влияния на формирование ответственного правительства.

Владимир Жириновский Сергей Булкин/News.ru

Впрочем, последний день стараниями Жириновского запомнится ещё и его очередной эскападой в адрес коллеги Зюганова, которому Вольфович стал присматривать преемника. Исходя, видимо, из зрелого возраста своего многолетнего оппонента. Как известно, Геннадию Зюганову недавно исполнилось 75 лет. Он ненамного старше лидера ЛДПР. Однако Владимир Вольфович озаботился преемственностью именно в рядах коммунистов. И открыл истину: оказывается, в ближнем кругу никого не присмотрели, а кандидат номер один — политолог, бывший дипломат, руководитель движения «За новый социализм» Николай Платошкин, который даже членского билета КПРФ не имеет.

У самого Жириновского, видимо, проблем с преемником нет, он много лет взращивает собственного сына, Игоря Лебедева, ныне вице-спикера Госдумы. Недаром злые языки называют ЛДПР ЗАО «Семейство Жириновских». Но по старой привычке лидер партии забросил в адрес оппонентов камень и будет из отпускной дали с удовольствием наблюдать за расходящимся от него кругами.

Кстати, в экспертном сообществе в преемниках Зюганова, который пока и не собирается выпускать из рук партийные вожжи, видят то его заместителя в партии Юрия Афонина, то даже любимого внука, Леонида, который сейчас опять баллотируется в Мосгордуму и, видимо, возглавит там партийную фракцию. Некоторые пророчествуют, что место Зюганова через несколько лет может занять «красный капиталист» Павел Грудинин. Но отнюдь не Платошкин, которого сейчас из Москвы на всякий случай услали в Хабаровский край бороться за думский мандат.

Грядет новая ссора думских старцев, как ласково называют обоих в последнее время. А что касается преемников, то, что может помешать им в будущем зваться Зюгановым и Лебедевым — Леонидом и Игорем?