Опрос показала, что почти половина жителей столицы одобряют деятельность мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно данным опроса, проведённого по заказу Фонда развития гражданского общества, жизненной ситуацией удовлетворены 67% москвичей, ещё 19% отметили позитивные изменения, произошедшие за год.
Хорошую или очень хорошую оценку работе мэра дали 49% опрошенных, 33% сообщили о нейтральном отношении к Собянину. Плохо о работе столичного градоначальника отозвались лишь 16% респондентов.
Как пишет газета «
Ранее Собянин заявил, что на Кольцевой линии столичной подземки появится новая станция. «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира».